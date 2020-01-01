Токеномика Baby Swap (BABYSWAP) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Swap (BABYSWAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Swap (BABYSWAP) BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Официальный сайт: https://home.babyswap.finance/ Whitepaper: https://docs.babyswap.finance/ Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 Купить BABYSWAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Swap (BABYSWAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Swap (BABYSWAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 576,38K $ 576,38K $ 576,38K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 620,90M $ 620,90M $ 620,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 928,30K $ 928,30K $ 928,30K Исторический максимум: $ 4,5 $ 4,5 $ 4,5 Исторический минимум: $ 0,00077617138051725 $ 0,00077617138051725 $ 0,00077617138051725 Текущая цена: $ 0,0009283 $ 0,0009283 $ 0,0009283 Узнайте больше о цене Baby Swap (BABYSWAP)

Токеномика Baby Swap (BABYSWAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Swap (BABYSWAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYSWAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYSWAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYSWAP, изучите текущую цену BABYSWAP!

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