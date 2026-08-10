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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по B3 Base, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по B3 Base, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ B3 Base (B3) за сегодня

Технический анализ B3 Base (B3) за сегодня

Страница анализа B3 Base предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике B3, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе B3 Base ниже.

Изменение цены B3 Base (B3)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000444---0,23%-25,63%-64,79%
Узнайте больше о цене B3 Base

Технические индикаторы B3 Base

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот B3 Base на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 16
Нейтрально 7
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0004439
0,0004438
R2
0,0004438
0,0004438
R1
0,0004438
0,0004438
PP
0,0004437
0,0004437
S1
0,0004437
0,0004437
S2
0,0004436
0,0004437
S3
0,0004436
0,0004436

Рыночные сигналы B3 Base

Текущий чистый объем открытых ордеров
-4,86M
$12,43 M
$17,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,12 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала B3 Base

Чистый притокЦена B3USDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о B3 Base

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
B3/USDT
$0,000443
$0,000443$0,000443
-2,19%
124.50M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор B3 в USD

Сумма

B3
B3
USD
USD

1 B3 = 0,000444 USD

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