Технический анализ BSquared Network (B2) за сегодня Страница анализа BSquared Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике B2, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BSquared Network ниже. Регистрация

Изменение цены BSquared Network (B2) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,47727 -- -1,67% -16,39% -24,88%

Технические индикаторы BSquared Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BSquared Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 3 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 3 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,4818 0,4817 R2 0,4817 0,4815 R1 0,4814 0,4814 PP 0,4813 0,4813 S1 0,481 0,4811 S2 0,4809 0,481 S3 0,4806 0,4809

Рыночные сигналы BSquared Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,22M $3,33 M $3,55 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,21 M 7-дневные активные продажи $0,22 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BSquared Network Чистый приток Цена B2USDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,48 2026-08-09 $0,00 M 0,48 2026-08-08 $0,00 M 0,48 2026-08-07 $0,00 M 0,46 2026-08-06 $0,00 M 0,47 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте BSquared Network (B2) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BSquared Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч B2 / USDT $0,47727 $0,47727 $0,47727 +0,25% 124.85K (USDT) Торговля