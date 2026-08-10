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Технический анализ BSquared Network (B2) за сегодня

Технический анализ BSquared Network (B2) за сегодня

Страница анализа BSquared Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике B2, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BSquared Network ниже.

Изменение цены BSquared Network (B2)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,47727---1,67%-16,39%-24,88%
Узнайте больше о цене BSquared Network

Технические индикаторы BSquared Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BSquared Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 3
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,4818
0,4817
R2
0,4817
0,4815
R1
0,4814
0,4814
PP
0,4813
0,4813
S1
0,481
0,4811
S2
0,4809
0,481
S3
0,4806
0,4809

Рыночные сигналы BSquared Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$3,33 M
$3,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,22 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BSquared Network

Чистый притокЦена B2USDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,48
2026-08-09$0,00 M0,48
2026-08-08$0,00 M0,48
2026-08-07$0,00 M0,46
2026-08-06$0,00 M0,47

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
B2/USDT
$0,47727
$0,47727$0,47727
+0,25%
124.85K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор B2 в USD

Сумма

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0,47727 USD

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