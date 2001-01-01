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Технический анализ BUILDon (B) за сегодня

Технический анализ BUILDon (B) за сегодня

Страница анализа BUILDon предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике B, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BUILDon ниже.

Изменение цены BUILDon (B)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,14281---13,53%-21,63%-77,42%
Узнайте больше о цене BUILDon

Технические индикаторы BUILDon

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BUILDon на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 9
Покупка 9
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 3Покупка 7
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1433
0,1432
R2
0,1432
0,1432
R1
0,1432
0,1432
PP
0,1431
0,1431
S1
0,1431
0,1431
S2
0,143
0,1431
S3
0,143
0,143

Рыночные сигналы BUILDon

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$3,21 M
$3,46 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,55 M
3-дневные активные продажи
$0,54 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$1,11 M
7-дневные активные продажи
$1,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BUILDon

Чистый притокЦена BUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
B/USDT
$0,14281
$0,14281$0,14281
+2,07%
846.22K (USDT)
B/USD1
$0,1431
$0,1431$0,1431
+2,37%
368.09K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор B в USD

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1 B = 0,14281 USD

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