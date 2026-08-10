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Технический анализ Aztec (AZTEC) за сегодня

Технический анализ Aztec (AZTEC) за сегодня

Страница анализа Aztec предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AZTEC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aztec ниже.

Изменение цены Aztec (AZTEC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01372---0,22%-1,02%-43,29%
Узнайте больше о цене Aztec

Технические индикаторы Aztec

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aztec на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 5
Нейтрально 19
Покупка 2
Скользящие средние:НейтральноПродажа 0Нейтрально 12Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 7Покупка 0
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01373
0,01373
R2
0,01373
0,01372
R1
0,01372
0,01372
PP
0,01372
0,01372
S1
0,01371
0,01371
S2
0,01371
0,01371
S3
0,0137
0,01371

Рыночные сигналы Aztec

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,08M
$7,00 M
$8,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aztec

Чистый притокЦена AZTECUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06$0,03 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AZTEC/USDT
$0,01372
$0,01372$0,01372
-2,34%
4.32M (USDT)
AZTEC/USDC
$0,01373
$0,01373$0,01373
-2,19%
4.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AZTEC в USD

Сумма

AZTEC
AZTEC
USD
USD

1 AZTEC = 0,01372 USD

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