Технический анализ AWE Network (AWE) за сегодня Страница анализа AWE Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AWE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AWE Network ниже. Регистрация

Изменение цены AWE Network (AWE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,05763 -- -1,04% -14,23% +2,12%

Технические индикаторы AWE Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AWE Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 5 Покупка 9 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 1 Покупка 3 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 4 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,05782 0,05781 R2 0,05781 0,05781 R1 0,05781 0,05781 PP 0,0578 0,0578 S1 0,0578 0,0578 S2 0,05779 0,0578 S3 0,05779 0,05779

Рыночные сигналы AWE Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,10M $1,63 M $1,73 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала AWE Network Чистый приток Цена AWEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,06 2026-08-09 -$0,03 M 0,06 2026-08-08 -$0,02 M 0,06 2026-08-07 $0,00 M 0,06 2026-08-06 $0,01 M 0,06 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте AWE Network (AWE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AWE Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AWE / USDT $0,05763 $0,05763 $0,05763 -1,25% 967.35K (USDT) Торговля