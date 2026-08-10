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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AWE Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AWE Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ AWE Network (AWE) за сегодня

Технический анализ AWE Network (AWE) за сегодня

Страница анализа AWE Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AWE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AWE Network ниже.

Изменение цены AWE Network (AWE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05763---1,04%-14,23%+2,12%
Узнайте больше о цене AWE Network

Технические индикаторы AWE Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AWE Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 5
Покупка 9
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 1Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05782
0,05781
R2
0,05781
0,05781
R1
0,05781
0,05781
PP
0,0578
0,0578
S1
0,0578
0,0578
S2
0,05779
0,0578
S3
0,05779
0,05779

Рыночные сигналы AWE Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$1,63 M
$1,73 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала AWE Network

Чистый притокЦена AWEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,06
2026-08-09-$0,03 M0,06
2026-08-08-$0,02 M0,06
2026-08-07$0,00 M0,06
2026-08-06$0,01 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о AWE Network

Торгуйте AWE Network (AWE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AWE Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AWE/USDT
$0,05763
$0,05763$0,05763
-1,25%
967.35K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AWE в USD

Сумма

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0,05763 USD

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