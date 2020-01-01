Токеномика ChainAware (AWARE)

Токеномика ChainAware (AWARE)

Откройте для себя ключевую информацию о ChainAware (AWARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ChainAware (AWARE)

ChainAware – это платформа на базе искусственного интеллекта, предлагающая детектор мошенничества в режиме реального времени, оповещения о мошенничестве и аудитор кошелька с оценкой доверия (0-100), чтобы помочь отдельным пользователям уверенно ориентироваться в Web3. Анализируя истории транзакций, поведенческие модели и пулы ликвидности, платформа предсказывает и отмечает рискованные взаимодействия, а также предоставляет кредитный балл, открывающий двери к лучшим ставкам кредитования и возможностям сотрудничества.

Официальный сайт:
https://ChainAware.ai
Whitepaper:
https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a

Токеномика и анализ цен ChainAware (AWARE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChainAware (AWARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 342,03K
$ 342,03K$ 342,03K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 36,83M
$ 36,83M$ 36,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 928,80K
$ 928,80K$ 928,80K
Исторический максимум:
$ 501
$ 501$ 501
Исторический минимум:
$ 0,004813035134698013
$ 0,004813035134698013$ 0,004813035134698013
Текущая цена:
$ 0,009288
$ 0,009288$ 0,009288

Токеномика ChainAware (AWARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ChainAware (AWARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AWARE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AWARE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AWARE, изучите текущую цену AWARE!

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История цены ChainAware (AWARE)

Анализ истории цены AWARE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.