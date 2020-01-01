Токеномика ChainAware (AWARE) Откройте для себя ключевую информацию о ChainAware (AWARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ChainAware (AWARE) ChainAware – это платформа на базе искусственного интеллекта, предлагающая детектор мошенничества в режиме реального времени, оповещения о мошенничестве и аудитор кошелька с оценкой доверия (0-100), чтобы помочь отдельным пользователям уверенно ориентироваться в Web3. Анализируя истории транзакций, поведенческие модели и пулы ликвидности, платформа предсказывает и отмечает рискованные взаимодействия, а также предоставляет кредитный балл, открывающий двери к лучшим ставкам кредитования и возможностям сотрудничества. Официальный сайт: https://ChainAware.ai Whitepaper: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Купить AWARE сейчас!

Токеномика и анализ цен ChainAware (AWARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ChainAware (AWARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 342,03K $ 342,03K $ 342,03K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 36,83M $ 36,83M $ 36,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 928,80K $ 928,80K $ 928,80K Исторический максимум: $ 501 $ 501 $ 501 Исторический минимум: $ 0,004813035134698013 $ 0,004813035134698013 $ 0,004813035134698013 Текущая цена: $ 0,009288 $ 0,009288 $ 0,009288 Узнайте больше о цене ChainAware (AWARE)

Токеномика ChainAware (AWARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ChainAware (AWARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AWARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AWARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AWARE, изучите текущую цену AWARE!

Как купить AWARE Заинтересованы в добавлении ChainAware (AWARE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AWARE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AWARE на MEXC прямо сейчас!

История цены ChainAware (AWARE) Анализ истории цены AWARE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AWARE прямо сейчас!

Прогноз цены AWARE Хотите узнать, куда может двигаться AWARE? Наша страница прогноза цены AWARE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AWARE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!