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Технический анализ Avantis (AVNT) за сегодня

Технический анализ Avantis (AVNT) за сегодня

Страница анализа Avantis предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AVNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Avantis ниже.

Изменение цены Avantis (AVNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09565--+21,44%-2,16%-39,47%
Узнайте больше о цене Avantis

Технические индикаторы Avantis

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Avantis на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 4
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 6
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0955
0,0955
R2
0,0955
0,0954
R1
0,0954
0,0954
PP
0,0954
0,0954
S1
0,0953
0,0953
S2
0,0953
0,0953
S3
0,0952
0,0953

Рыночные сигналы Avantis

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,86M
$3,87 M
$4,73 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,43 M
3-дневные активные продажи
$0,40 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,72 M
7-дневные активные продажи
$0,72 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Avantis

Чистый притокЦена AVNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,09
2026-08-09$0,03 M0,09
2026-08-08$0,00 M0,09
2026-08-07$0,03 M0,09
2026-08-06$0,07 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AVNT/USDT
$0,09565
$0,09565$0,09565
+2,43%
934.57K (USDT)
AVNT/USDC
$0,09554
$0,09554$0,09554
+2,46%
562.00K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AVNT в USD

Сумма

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0,09565 USD

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