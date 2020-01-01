Токеномика Avery Games (AVERY)

Токеномика Avery Games (AVERY)

Откройте для себя ключевую информацию о Avery Games (AVERY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avery Games (AVERY)

Avery Games представляет собой новаторское достижение в области разработки игр, использующее трансформационный потенциал технологии Web3 для изменения игрового опыта. Наше видение заключается в том, чтобы передать истинное право собственности на цифровые активы в руки игроков и создать динамичную экономику, в которой внутриигровые активы будут не только принадлежать игрокам, но и свободно продаваться. Наша флагманская игра, Avery Sword, воплощает эти принципы в виде сайдскроллинговой экшен-игры, в которую интегрирована инновационная токеномика $AVERY и экосистема Web3.

Официальный сайт:
https://www.averygames.com/
Whitepaper:
https://averygames.gitbook.io/avery
Обозреватель блоков:
https://tonscan.com/EQCOjFsEGZGoXKvhi6JBjRGGNefPnaCE0kOOvOmQ0UEXTadV

Токеномика и анализ цен Avery Games (AVERY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avery Games (AVERY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 66,40K
$ 66,40K$ 66,40K
Исторический максимум:
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
Исторический минимум:
$ 0,000006402834319742
$ 0,000006402834319742$ 0,000006402834319742
Текущая цена:
$ 0,00000664
$ 0,00000664$ 0,00000664

Токеномика Avery Games (AVERY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avery Games (AVERY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVERY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVERY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVERY, изучите текущую цену AVERY!

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История цены Avery Games (AVERY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.