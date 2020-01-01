Токеномика Avery Games (AVERY) Откройте для себя ключевую информацию о Avery Games (AVERY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Avery Games (AVERY) Avery Games представляет собой новаторское достижение в области разработки игр, использующее трансформационный потенциал технологии Web3 для изменения игрового опыта. Наше видение заключается в том, чтобы передать истинное право собственности на цифровые активы в руки игроков и создать динамичную экономику, в которой внутриигровые активы будут не только принадлежать игрокам, но и свободно продаваться. Наша флагманская игра, Avery Sword, воплощает эти принципы в виде сайдскроллинговой экшен-игры, в которую интегрирована инновационная токеномика $AVERY и экосистема Web3. Официальный сайт: https://www.averygames.com/ Whitepaper: https://averygames.gitbook.io/avery Обозреватель блоков: https://tonscan.com/EQCOjFsEGZGoXKvhi6JBjRGGNefPnaCE0kOOvOmQ0UEXTadV Купить AVERY сейчас!

Токеномика и анализ цен Avery Games (AVERY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avery Games (AVERY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 66,40K $ 66,40K $ 66,40K Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: $ 0,000006402834319742 $ 0,000006402834319742 $ 0,000006402834319742 Текущая цена: $ 0,00000664 $ 0,00000664 $ 0,00000664 Узнайте больше о цене Avery Games (AVERY)

Токеномика Avery Games (AVERY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Avery Games (AVERY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVERY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVERY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVERY, изучите текущую цену AVERY!

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