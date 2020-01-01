Токеномика Aventis AI (AVENTISAI) Откройте для себя ключевую информацию о Aventis AI (AVENTISAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Aventis AI (AVENTISAI) Aventis Metaverse - это первая децентрализованная образовательная платформа на базе искусственного интеллекта, которая совершает революцию в области доступа к образованию для пользователей по всему миру, уделяя особое внимание тому, чтобы сделать образование для руководителей доступным и недорогим. Официальный сайт: https://www.aventisai.io/ Whitepaper: https://aventis.gitbook.io/wp Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Купить AVENTISAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Aventis AI (AVENTISAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aventis AI (AVENTISAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,48M $ 8,48M $ 8,48M Исторический максимум: $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 Исторический минимум: $ 0,005001061444040472 $ 0,005001061444040472 $ 0,005001061444040472 Текущая цена: $ 0,00848 $ 0,00848 $ 0,00848 Узнайте больше о цене Aventis AI (AVENTISAI)

Токеномика Aventis AI (AVENTISAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Aventis AI (AVENTISAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVENTISAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVENTISAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVENTISAI, изучите текущую цену AVENTISAI!

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