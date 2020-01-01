Токеномика Aventis AI (AVENTISAI)

Токеномика Aventis AI (AVENTISAI)

Откройте для себя ключевую информацию о Aventis AI (AVENTISAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse - это первая децентрализованная образовательная платформа на базе искусственного интеллекта, которая совершает революцию в области доступа к образованию для пользователей по всему миру, уделяя особое внимание тому, чтобы сделать образование для руководителей доступным и недорогим.

Официальный сайт:
https://www.aventisai.io/
Whitepaper:
https://aventis.gitbook.io/wp
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9

Токеномика и анализ цен Aventis AI (AVENTISAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Aventis AI (AVENTISAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,48M
$ 8,48M$ 8,48M
Исторический максимум:
$ 1 000
$ 1 000$ 1 000
Исторический минимум:
$ 0,005001061444040472
$ 0,005001061444040472$ 0,005001061444040472
Текущая цена:
$ 0,00848
$ 0,00848$ 0,00848

Токеномика Aventis AI (AVENTISAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Aventis AI (AVENTISAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVENTISAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVENTISAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVENTISAI, изучите текущую цену AVENTISAI!

Как купить AVENTISAI

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История цены Aventis AI (AVENTISAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.