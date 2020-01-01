Токеномика Avalox (AVALOX)

Токеномика Avalox (AVALOX)

Откройте для себя ключевую информацию о Avalox (AVALOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Avalox (AVALOX)

Представляем Avalox, идеальное сочетание Meme и DeFi в сети Avalanche! Ощутите силу смеха и финансовых инноваций, поскольку Avalox приносит радость в криптопространство. Держатели токенов наслаждаются моментами, достойными мемов, и одновременно пользуются возможностями децентрализованного финансирования.

Официальный сайт:
https://avaloxtoken.com/
Whitepaper:
https://sg.docworkspace.com/d/sIO6U1Ji_AeCpn68G
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/token/0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8

Токеномика и анализ цен Avalox (AVALOX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avalox (AVALOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,53M
$ 4,53M$ 4,53M
Исторический максимум:
$ 8,5
$ 8,5$ 8,5
Исторический минимум:
$ 0,000037351913763199
$ 0,000037351913763199$ 0,000037351913763199
Текущая цена:
$ 0,00004531
$ 0,00004531$ 0,00004531

Токеномика Avalox (AVALOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avalox (AVALOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVALOX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVALOX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVALOX, изучите текущую цену AVALOX!

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История цены Avalox (AVALOX)

Анализ истории цены AVALOX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.