Технический анализ Ava AI (AVAAI) за сегодня Страница анализа Ava AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AVAAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ava AI ниже. Регистрация

Изменение цены Ava AI (AVAAI) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,008137 -- +1,63% +46,79% +4,13%

Технические индикаторы Ava AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ava AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 4 Покупка 9 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 1 Покупка 7 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,008157 0,008155 R2 0,008155 0,008153 R1 0,008154 0,008153 PP 0,008152 0,008152 S1 0,00815 0,00815 S2 0,008148 0,00815 S3 0,008147 0,008148

Рыночные сигналы Ava AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,16M $3,46 M $3,61 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,10 M 7-дневные активные продажи $0,10 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Ava AI Чистый приток Цена AVAAIUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,01 2026-08-09 $0,00 M 0,01 2026-08-08 $0,00 M 0,01 2026-08-07 $0,00 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Ava AI (AVAAI) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ava AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AVAAI / USDT $0,008131 $0,008131 $0,008131 -2,42% 7.25M (USDT) Торговля