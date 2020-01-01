Токеномика CryptoAutos (AUTOS) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoAutos (AUTOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoAutos (AUTOS) Революционизируя процесс покупки автомобилей, платформа CryptoAutos позволяет автодилерам демонстрировать свои автомобили глобальной аудитории, а клиентам – беспрепятственно приобретать автомобили с помощью цифровых активов, что способствует инновациям, доверию и удобству в каждой сделке. Официальный сайт: https://www.cryptoautos.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf477AC7719e2e659001455cDDA0cc8f3aD10b604 Купить AUTOS сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoAutos (AUTOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoAutos (AUTOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,04M $ 6,04M $ 6,04M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 493,27M $ 493,27M $ 493,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,24M $ 12,24M $ 12,24M Исторический максимум: $ 0,06098 $ 0,06098 $ 0,06098 Исторический минимум: $ 0,007842395970852957 $ 0,007842395970852957 $ 0,007842395970852957 Текущая цена: $ 0,01224 $ 0,01224 $ 0,01224 Узнайте больше о цене CryptoAutos (AUTOS)

Токеномика CryptoAutos (AUTOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoAutos (AUTOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUTOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUTOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTOS, изучите текущую цену AUTOS!

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