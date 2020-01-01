Токеномика autofarmV2 (AUTO)

Токеномика autofarmV2 (AUTO)

Откройте для себя ключевую информацию о autofarmV2 (AUTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о autofarmV2 (AUTO)

AUTO - это утилитарный токен, предназначенный для управления протоколом Autofarm, который был запущен 15 декабря 2020 года на Binance Smart Chain (BSC). Токен AUTO может быть использован для голосования по предложениям и будет получать комиссионные, заработанные в рамках протокола.

Официальный сайт:
https://autofarm.network/
Whitepaper:
https://autofarm.gitbook.io/autofarm-network/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xa184088a740c695e156f91f5cc086a06bb78b827

Токеномика и анализ цен autofarmV2 (AUTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене autofarmV2 (AUTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 474,25K
$ 474,25K$ 474,25K
Общее предложение:
$ 80,64K
$ 80,64K$ 80,64K
Оборотное предложение:
$ 76,67K
$ 76,67K$ 76,67K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 498,83K
$ 498,83K$ 498,83K
Исторический максимум:
$ 7 690
$ 7 690$ 7 690
Исторический минимум:
$ 5,964264325857942
$ 5,964264325857942$ 5,964264325857942
Текущая цена:
$ 6,186
$ 6,186$ 6,186

Токеномика autofarmV2 (AUTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики autofarmV2 (AUTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AUTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AUTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTO, изучите текущую цену AUTO!

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История цены autofarmV2 (AUTO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.