Токеномика autofarmV2 (AUTO) Откройте для себя ключевую информацию о autofarmV2 (AUTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о autofarmV2 (AUTO) AUTO - это утилитарный токен, предназначенный для управления протоколом Autofarm, который был запущен 15 декабря 2020 года на Binance Smart Chain (BSC). Токен AUTO может быть использован для голосования по предложениям и будет получать комиссионные, заработанные в рамках протокола. Официальный сайт: https://autofarm.network/ Whitepaper: https://autofarm.gitbook.io/autofarm-network/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xa184088a740c695e156f91f5cc086a06bb78b827 Купить AUTO сейчас!

Токеномика и анализ цен autofarmV2 (AUTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене autofarmV2 (AUTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 474,25K $ 474,25K $ 474,25K Общее предложение: $ 80,64K $ 80,64K $ 80,64K Оборотное предложение: $ 76,67K $ 76,67K $ 76,67K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 498,83K $ 498,83K $ 498,83K Исторический максимум: $ 7 690 $ 7 690 $ 7 690 Исторический минимум: $ 5,964264325857942 $ 5,964264325857942 $ 5,964264325857942 Текущая цена: $ 6,186 $ 6,186 $ 6,186 Узнайте больше о цене autofarmV2 (AUTO)

Токеномика autofarmV2 (AUTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики autofarmV2 (AUTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AUTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AUTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AUTO, изучите текущую цену AUTO!

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