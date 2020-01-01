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Технический анализ Aura (AURASOL) за сегодня

Технический анализ Aura (AURASOL) за сегодня

Страница анализа Aura предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AURASOL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aura ниже.

Изменение цены Aura (AURASOL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,010929--+39,66%+3,54%-52,97%
Узнайте больше о цене Aura

Технические индикаторы Aura

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aura на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 4
Покупка 21
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01101
0,01096
R2
0,01096
0,01092
R1
0,01092
0,0109
PP
0,01087
0,01087
S1
0,01083
0,01083
S2
0,01078
0,01081
S3
0,01075
0,01078

Рыночные сигналы Aura

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,12 M
$0,13 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aura

Чистый притокЦена AURASOLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AURASOL/USDT
$0,010929
$0,010929$0,010929
-0,79%
5.43M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AURASOL в USD

Сумма

AURASOL
AURASOL
USD
USD

1 AURASOL = 0,010929 USD

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