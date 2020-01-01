Технический анализ Aura (AURASOL) за сегодня Страница анализа Aura предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AURASOL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aura ниже. Регистрация

Изменение цены Aura (AURASOL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,010929 -- +39,66% +3,54% -52,97%

Технические индикаторы Aura

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aura на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 21 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 4 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01101 0,01096 R2 0,01096 0,01092 R1 0,01092 0,0109 PP 0,01087 0,01087 S1 0,01083 0,01083 S2 0,01078 0,01081 S3 0,01075 0,01078

Рыночные сигналы Aura Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,12 M $0,13 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Aura Чистый приток Цена AURASOLUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Aura (AURASOL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Aura в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AURASOL / USDT $0,010929 $0,010929 $0,010929 -0,79% 5.43M (USDT) Торговля