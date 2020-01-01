Токеномика Attarius Network (ATRS) Откройте для себя ключевую информацию о Attarius Network (ATRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Attarius Network (ATRS) Attarius Network - это платформа, призванная помочь разработчикам Web2, игрокам и создателям NFT перейти на Web3. Она упрощает интеграцию блокчейна благодаря комплексным инструментам и функциям. Attarius Network ускоряет интеграцию блокчейна, позволяя в 8 раз ускорить разработку, снижая при этом затраты и риски ошибок. Официальный сайт: https://attarius.com/ Whitepaper: https://docs.attarius.com/docs/MultichainNFTAPI/intro Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x68d4F8821731057c1b8DD4E74CD2956f4761c58C Купить ATRS сейчас!

Токеномика и анализ цен Attarius Network (ATRS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Attarius Network (ATRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09M $ 1,09M $ 1,09M Исторический максимум: $ 0,105 $ 0,105 $ 0,105 Исторический минимум: $ 0,000352972051176255 $ 0,000352972051176255 $ 0,000352972051176255 Текущая цена: $ 0,007243 $ 0,007243 $ 0,007243 Узнайте больше о цене Attarius Network (ATRS)

Токеномика Attarius Network (ATRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Attarius Network (ATRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATRS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATRS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATRS, изучите текущую цену ATRS!

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