Токеномика Attarius Network (ATRS)

Токеномика Attarius Network (ATRS)

Откройте для себя ключевую информацию о Attarius Network (ATRS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Attarius Network (ATRS)

Attarius Network - это платформа, призванная помочь разработчикам Web2, игрокам и создателям NFT перейти на Web3. Она упрощает интеграцию блокчейна благодаря комплексным инструментам и функциям. Attarius Network ускоряет интеграцию блокчейна, позволяя в 8 раз ускорить разработку, снижая при этом затраты и риски ошибок.

Официальный сайт:
https://attarius.com/
Whitepaper:
https://docs.attarius.com/docs/MultichainNFTAPI/intro
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x68d4F8821731057c1b8DD4E74CD2956f4761c58C

Токеномика и анализ цен Attarius Network (ATRS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Attarius Network (ATRS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M
Исторический максимум:
$ 0,105
$ 0,105$ 0,105
Исторический минимум:
$ 0,000352972051176255
$ 0,000352972051176255$ 0,000352972051176255
Текущая цена:
$ 0,007243
$ 0,007243$ 0,007243

Токеномика Attarius Network (ATRS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Attarius Network (ATRS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ATRS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ATRS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATRS, изучите текущую цену ATRS!

Как купить ATRS

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История цены Attarius Network (ATRS)

Анализ истории цены ATRS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.