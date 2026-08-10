Технический анализ Atlético de Madrid (ATM) за сегодня
Изменение цены Atlético de Madrid (ATM)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,5017
|--
|-8,64%
|-48,32%
|+44,60%
Поток капитала Atlético de Madrid
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,03 M
|1,50
|2026-08-09
|-$0,16 M
|1,52
|2026-08-08
|-$0,02 M
|1,61
|2026-08-07
|-$0,07 M
|1,60
|2026-08-06
|-$0,03 M
|1,61
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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