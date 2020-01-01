Токеномика Agentora (ATAT) Откройте для себя ключевую информацию о Agentora (ATAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Agentora (ATAT) На границе конвергенции GameFi и ИИ, Agentora является первопроходцем в экосистеме цифровой цивилизации, управляемой автономными ИИ-агентами, где каждый игрок выступает в качестве «нейронного синапса», создающего децентрализованную интеллектуальную сеть. Официальный сайт: https://www.agentora.org Whitepaper: https://agentora.gitbook.io/agentora-white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x27473a53E1e462d7cBe81bc04e3eEb265F1d106f Купить ATAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Agentora (ATAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Agentora (ATAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,86348 $ 1,86348 $ 1,86348 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0000000000000000000824 $ 0,0000000000000000000824 $ 0,0000000000000000000824 Узнайте больше о цене Agentora (ATAT)

Токеномика Agentora (ATAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Agentora (ATAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ATAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ATAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ATAT, изучите текущую цену ATAT!

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