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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по APRO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по APRO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ APRO (AT) за сегодня

Технический анализ APRO (AT) за сегодня

Страница анализа APRO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе APRO ниже.

Изменение цены APRO (AT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1458--+8,02%-4,34%-8,38%
Узнайте больше о цене APRO

Технические индикаторы APRO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот APRO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 14
Нейтрально 11
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 6Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,146
0,1459
R2
0,1459
0,1459
R1
0,1459
0,1459
PP
0,1458
0,1458
S1
0,1458
0,1458
S2
0,1457
0,1458
S3
0,1457
0,1457

Рыночные сигналы APRO

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,03M
$2,11 M
$2,08 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,07 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала APRO

Чистый притокЦена ATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,15
2026-08-09-$0,03 M0,15
2026-08-08$0,05 M0,16
2026-08-07$0,02 M0,14
2026-08-06$0,00 M0,15

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о APRO

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AT/USDT
$0,14584
$0,14584$0,14584
-3,11%
362.17K (USDT)
AT/USDC
$0,146
$0,146$0,146
-2,98%
377.19K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AT в USD

Сумма

AT
AT
USD
USD

1 AT = 0,1458 USD

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