Технический анализ APRO (AT) за сегодня Страница анализа APRO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе APRO ниже. Регистрация

Изменение цены APRO (AT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1458 -- +8,02% -4,34% -8,38%

Технические индикаторы APRO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот APRO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 11 Покупка 1 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 8 Нейтрально 6 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 6 Нейтрально 5 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,146 0,1459 R2 0,1459 0,1459 R1 0,1459 0,1459 PP 0,1458 0,1458 S1 0,1458 0,1458 S2 0,1457 0,1458 S3 0,1457 0,1457

Рыночные сигналы APRO Текущий чистый объем открытых ордеров 0,03M $2,11 M $2,08 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,05 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,07 M 7-дневные активные продажи $0,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала APRO Чистый приток Цена ATUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,15 2026-08-09 -$0,03 M 0,15 2026-08-08 $0,05 M 0,16 2026-08-07 $0,02 M 0,14 2026-08-06 $0,00 M 0,15 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте APRO (AT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы APRO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч AT / USDT $0,14584 $0,14584 $0,14584 -3,11% 362.17K (USDT) Торговля AT / USDC $0,146 $0,146 $0,146 -2,98% 377.19K (USDT) Торговля