Токеномика Asvoria (ASV) Откройте для себя ключевую информацию о Asvoria (ASV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Asvoria (ASV) Asvoria – это универсальная стартовая площадка и экосистема для Web3-проектов в сетях Solana и EVM. Поддерживается $ASV. Официальный сайт: https://asvoria.io/ Whitepaper: https://asvoria.io/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AxaTJdRuuc3626FtPWdQCMcWPH6yzgxXKWbFCZN3TMgy Купить ASV сейчас!

Токеномика и анализ цен Asvoria (ASV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Asvoria (ASV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,57 $ 0,57 $ 0,57 Исторический минимум: $ 0,012951878287756471 $ 0,012951878287756471 $ 0,012951878287756471 Текущая цена: $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 Узнайте больше о цене Asvoria (ASV)

Токеномика Asvoria (ASV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Asvoria (ASV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASV, изучите текущую цену ASV!

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