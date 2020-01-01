Токеномика Altered State Token (ASTO) Откройте для себя ключевую информацию о Altered State Token (ASTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Altered State Token (ASTO) Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse. Официальный сайт: https://alteredstatemachine.xyz Whitepaper: https://whitepaper.alteredstatemachine.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x823556202e86763853b40e9cDE725f412e294689 Купить ASTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Altered State Token (ASTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altered State Token (ASTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,38B $ 2,38B $ 2,38B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,28M $ 19,28M $ 19,28M Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,007771144174998824 $ 0,007771144174998824 $ 0,007771144174998824 Текущая цена: $ 0,008088 $ 0,008088 $ 0,008088 Узнайте больше о цене Altered State Token (ASTO)

Токеномика Altered State Token (ASTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Altered State Token (ASTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ASTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ASTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTO, изучите текущую цену ASTO!

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