Токеномика Altered State Token (ASTO)

Токеномика Altered State Token (ASTO)

Откройте для себя ключевую информацию о Altered State Token (ASTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Altered State Token (ASTO)

Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

Официальный сайт:
https://alteredstatemachine.xyz
Whitepaper:
https://whitepaper.alteredstatemachine.xyz/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x823556202e86763853b40e9cDE725f412e294689

Токеномика и анализ цен Altered State Token (ASTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Altered State Token (ASTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 2,38B
$ 2,38B$ 2,38B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 19,28M
$ 19,28M$ 19,28M
Исторический максимум:
$ 0,9
$ 0,9$ 0,9
Исторический минимум:
$ 0,007771144174998824
$ 0,007771144174998824$ 0,007771144174998824
Текущая цена:
$ 0,008088
$ 0,008088$ 0,008088

Токеномика Altered State Token (ASTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Altered State Token (ASTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASTO, изучите текущую цену ASTO!

Как купить ASTO

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История цены Altered State Token (ASTO)

Анализ истории цены ASTO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ASTO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.