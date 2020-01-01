Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Asteroid Shiba, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Asteroid Shiba, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ASTEROIDBSC

Информация о цене ASTEROIDBSC

Что такое ASTEROIDBSC

Официальный сайт ASTEROIDBSC

Токеномика ASTEROIDBSC

Прогноз цен ASTEROIDBSC

История ASTEROIDBSC

Руководство по покупке ASTEROIDBSC

Конвертер валют ASTEROIDBSC в фиат

ASTEROIDBSC на споте

Фьючерсы ASTEROIDBSC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) за сегодня

Технический анализ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) за сегодня

Страница анализа Asteroid Shiba предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASTEROIDBSC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Asteroid Shiba ниже.

Изменение цены Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0011455---53,00%-23,64%-23,64%
Узнайте больше о цене Asteroid Shiba

Технические индикаторы Asteroid Shiba

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Asteroid Shiba на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001145
0,001143
R2
0,001143
0,001142
R1
0,001142
0,001142
PP
0,00114
0,00114
S1
0,001139
0,001139
S2
0,001138
0,001139
S3
0,001136
0,001138

Рыночные сигналы Asteroid Shiba

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,35 M
7-дневные активные продажи
$0,35 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Asteroid Shiba

Чистый притокЦена ASTEROIDBSCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Asteroid Shiba

Торгуйте Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Asteroid Shiba в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASTEROIDBSC/USD1
$0,0011336
$0,0011336$0,0011336
+44,77%
60.94M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
$0,0011459
$0,0011459$0,0011459
+44,86%
88.91M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASTEROIDBSC в USD

Сумма

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0,0011455 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.