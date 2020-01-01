Технический анализ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) за сегодня Страница анализа Asteroid Shiba предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASTEROIDBSC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Asteroid Shiba ниже. Регистрация

Изменение цены Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0011455 -- -53,00% -23,64% -23,64%

Технические индикаторы Asteroid Shiba

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Asteroid Shiba на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001145 0,001143 R2 0,001143 0,001142 R1 0,001142 0,001142 PP 0,00114 0,00114 S1 0,001139 0,001139 S2 0,001138 0,001139 S3 0,001136 0,001138

Рыночные сигналы Asteroid Shiba Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,02 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,09 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,35 M 7-дневные активные продажи $0,35 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Asteroid Shiba Чистый приток Цена ASTEROIDBSCUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Asteroid Shiba в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ASTEROIDBSC / USD1 $0,0011336 $0,0011336 $0,0011336 +44,77% 60.94M (USDT) Торговля ASTEROIDBSC / USDT $0,0011459 $0,0011459 $0,0011459 +44,86% 88.91M (USDT) Торговля