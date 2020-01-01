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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ASTEROID SHIBA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ASTEROID SHIBA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ASTEROID SHIBA (ASTEROID) за сегодня

Технический анализ ASTEROID SHIBA (ASTEROID) за сегодня

Страница анализа ASTEROID SHIBA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASTEROID, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ASTEROID SHIBA ниже.

Изменение цены ASTEROID SHIBA (ASTEROID)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00005613---12,95%+8,71%-81,12%
Узнайте больше о цене ASTEROID SHIBA

Технические индикаторы ASTEROID SHIBA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ASTEROID SHIBA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 10
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 8Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0000574
0,0000573
R2
0,0000573
0,0000573
R1
0,0000573
0,0000573
PP
0,0000572
0,0000572
S1
0,0000572
0,0000572
S2
0,0000571
0,0000572
S3
0,0000571
0,0000571

Рыночные сигналы ASTEROID SHIBA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$0,47 M
$0,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,85 M
7-дневные активные продажи
$0,85 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ASTEROID SHIBA

Чистый притокЦена ASTEROIDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASTEROID/USDT
$0,00005629
$0,00005629$0,00005629
+3,09%
2.28B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASTEROID в USD

Сумма

ASTEROID
ASTEROID
USD
USD

1 ASTEROID = 0,00005613 USD

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