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Технический анализ Aster (ASTER) за сегодня

Технический анализ Aster (ASTER) за сегодня

Страница анализа Aster предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASTER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aster ниже.

Изменение цены Aster (ASTER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.6124--+1.77%-2.64%-10.00%
Узнайте больше о цене Aster

Технические индикаторы Aster

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aster на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 3
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 1Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.6123
0.6122
R2
0.6122
0.6121
R1
0.6121
0.6121
PP
0.612
0.612
S1
0.6119
0.6119
S2
0.6118
0.6119
S3
0.6117
0.6118

Рыночные сигналы Aster

Текущий чистый объем открытых ордеров
0.08M
$12.83 M
$12.75 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.44M
3-дневные активные покупки
$13.97 M
3-дневные активные продажи
$13.53 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1.64M
7-дневные активные покупки
$30.98 M
7-дневные активные продажи
$29.35 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aster

Чистый притокЦена ASTERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0.00 M0.61
2026-08-09-$0.48 M0.60
2026-08-08$0.06 M0.61
2026-08-07-$0.51 M0.60
2026-08-06-$0.15 M0.60

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASTER/USD1
$0.6122
$0.6122$0.6122
+1.52%
86.92K (USDT)
ASTER/USDT
$0.6121
$0.6121$0.6121
+1.49%
926.07K (USDT)
ASTER/USDC
$0.6119
$0.6119$0.6119
+1.54%
90.77K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASTER в USD

Сумма

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6124 USD

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