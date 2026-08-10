Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Astroon, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Astroon, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о AST

Информация о цене AST

Что такое AST

Whitepaper AST

Официальный сайт AST

Токеномика AST

Прогноз цен AST

История AST

Руководство по покупке AST

Конвертер валют AST в фиат

AST на споте

Фьючерсы AST USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Astroon (AST) за сегодня

Технический анализ Astroon (AST) за сегодня

Страница анализа Astroon предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Astroon ниже.

Изменение цены Astroon (AST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00235---3,26%-7,05%-21,75%
Узнайте больше о цене Astroon

Поток капитала Astroon

Чистый притокЦена ASTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Astroon

Торгуйте Astroon (AST) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Astroon в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AST/USDT
$0,002349
$0,002349$0,002349
-0,33%
40.63M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AST в USD

Сумма

AST
AST
USD
USD

1 AST = 0,00235 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.