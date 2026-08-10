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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по REAL, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по REAL, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ REAL (ASSET) за сегодня

Технический анализ REAL (ASSET) за сегодня

Страница анализа REAL предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASSET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе REAL ниже.

Изменение цены REAL (ASSET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2573--+1,78%-6,11%+140,26%
Узнайте больше о цене REAL

Поток капитала REAL

Чистый притокЦена ASSETUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,26
2026-08-09$0,00 M0,26
2026-08-08$0,00 M0,26
2026-08-07$0,00 M0,26
2026-08-06-$0,01 M0,26

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о REAL

ASSET USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ASSET с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ASSET USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASSET/USDT
$0,25731
$0,25731$0,25731
-2,17%
1.71M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASSET в USD

Сумма

ASSET
ASSET
USD
USD

1 ASSET = 0,2572 USD

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