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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AS Roma, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по AS Roma, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ AS Roma (ASR) за сегодня

Технический анализ AS Roma (ASR) за сегодня

Страница анализа AS Roma предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AS Roma ниже.

Изменение цены AS Roma (ASR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,8755--+2,33%-1,49%-32,56%
Узнайте больше о цене AS Roma

Технические индикаторы AS Roma

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AS Roma на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 1
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,8776
0,8773
R2
0,8773
0,8769
R1
0,8766
0,8767
PP
0,8763
0,8763
S1
0,8756
0,8759
S2
0,8753
0,8757
S3
0,8746
0,8753

Рыночные сигналы AS Roma

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,26M
$4,41 M
$4,68 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала AS Roma

Чистый притокЦена ASRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,87
2026-08-09-$0,03 M0,89
2026-08-08$0,01 M0,87
2026-08-07-$0,01 M0,86
2026-08-06$0,01 M0,86

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASR/USDT
$0,8765
$0,8765$0,8765
-2,04%
59.13K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASR в USD

Сумма

ASR
ASR
USD
USD

1 ASR = 0,8755 USD

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