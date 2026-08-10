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Технический анализ Aspecta (ASP) за сегодня

Технический анализ Aspecta (ASP) за сегодня

Страница анализа Aspecta предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ASP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Aspecta ниже.

Изменение цены Aspecta (ASP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0111---10,85%-45,96%-63,93%
Узнайте больше о цене Aspecta

Технические индикаторы Aspecta

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Aspecta на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 2
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01126
0,01125
R2
0,01125
0,01124
R1
0,01124
0,01124
PP
0,01123
0,01123
S1
0,01122
0,01122
S2
0,01121
0,01122
S3
0,0112
0,01121

Рыночные сигналы Aspecta

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,35M
$1,37 M
$1,71 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,69 M
3-дневные активные продажи
$0,69 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$1,20 M
7-дневные активные продажи
$1,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Aspecta

Чистый притокЦена ASPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ASP/USDT
$0,0111
$0,0111$0,0111
-5,85%
4.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ASP в USD

Сумма

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0,0111 USD

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