Токеномика Ariva (ARV) Откройте для себя ключевую информацию о Ariva (ARV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ariva (ARV) ARIVA (ARV) has been produced for active use in global and local tourism, as well as travel networks in the near future. It runs as a fully decentralized worldwide B2C - B2B Travel & Tourism Network. Официальный сайт: https://ariva.digital/ Whitepaper: https://ariva.digital/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6679eb24f59dfe111864aec72b443d1da666b360 Купить ARV сейчас!

Токеномика и анализ цен Ariva (ARV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ariva (ARV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 482,77K $ 482,77K $ 482,77K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 72,55B $ 72,55B $ 72,55B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 665,40K $ 665,40K $ 665,40K Исторический максимум: $ 0,00077 $ 0,00077 $ 0,00077 Исторический минимум: $ 0,000005410806796602 $ 0,000005410806796602 $ 0,000005410806796602 Текущая цена: $ 0,000006654 $ 0,000006654 $ 0,000006654 Узнайте больше о цене Ariva (ARV)

Токеномика Ariva (ARV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ariva (ARV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARV, изучите текущую цену ARV!

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