Токеномика Ariva (ARV)

Токеномика Ariva (ARV)

Откройте для себя ключевую информацию о Ariva (ARV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ariva (ARV)

ARIVA (ARV) has been produced for active use in global and local tourism, as well as travel networks in the near future. It runs as a fully decentralized worldwide B2C - B2B Travel & Tourism Network.

Официальный сайт:
https://ariva.digital/
Whitepaper:
https://ariva.digital/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x6679eb24f59dfe111864aec72b443d1da666b360

Токеномика и анализ цен Ariva (ARV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ariva (ARV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 482,77K
$ 482,77K$ 482,77K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 72,55B
$ 72,55B$ 72,55B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 665,40K
$ 665,40K$ 665,40K
Исторический максимум:
$ 0,00077
$ 0,00077$ 0,00077
Исторический минимум:
$ 0,000005410806796602
$ 0,000005410806796602$ 0,000005410806796602
Текущая цена:
$ 0,000006654
$ 0,000006654$ 0,000006654

Токеномика Ariva (ARV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ariva (ARV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARV, изучите текущую цену ARV!

Как купить ARV

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История цены Ariva (ARV)

Анализ истории цены ARV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ARV

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.