Токеномика Ark (ARKT) Откройте для себя ключевую информацию о Ark (ARKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ark (ARKT) Meta Survival - это метавселенная с полуоткрытым миром. Наша цель - совершать революцию в игровом мире, создав социально-экономическую экосистему, в которой игроки смогут заниматься различными видами деятельности, включая гонки, бег, использование транспортных средств, улучшение мини-каров, ставки на гонки, приобретение недвижимости и многое другое. Официальный сайт: https://www.arkmeta.games/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc0be866ECC026957fc7160C1a45f2bEE9870fd46 Купить ARKT сейчас!

Токеномика и анализ цен Ark (ARKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ark (ARKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0.00042 $ 0.00042 $ 0.00042 Узнайте больше о цене Ark (ARKT)

Токеномика Ark (ARKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ark (ARKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARKT, изучите текущую цену ARKT!

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