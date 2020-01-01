Токеномика Legend of Arcadia (ARCA) Откройте для себя ключевую информацию о Legend of Arcadia (ARCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Legend of Arcadia (ARCA) Legend of Arcadia – это мультичейн карточная казуальная стратегия «Бесплатно играй» и «Играй и зарабатывай», сочетающая в себе традиционный игровой опыт и Web3 GameFi 2.0. Помимо знакомства с захватывающей вселенной игры, игроки могут повышать доходность за счет стейкинга, сражений и майнинга. Официальный сайт: https://legendofarcadia.io/ Whitepaper: https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1c00c3e03c3a10a0c1d9b6d1a42e797d7cb4147a Купить ARCA сейчас!

Токеномика и анализ цен Legend of Arcadia (ARCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Legend of Arcadia (ARCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,49M $ 20,49M $ 20,49M Исторический максимум: $ 0,0988 $ 0,0988 $ 0,0988 Исторический минимум: $ 0,013675110217437872 $ 0,013675110217437872 $ 0,013675110217437872 Текущая цена: $ 0,02049 $ 0,02049 $ 0,02049 Узнайте больше о цене Legend of Arcadia (ARCA)

Токеномика Legend of Arcadia (ARCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Legend of Arcadia (ARCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCA, изучите текущую цену ARCA!

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