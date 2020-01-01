Токеномика Legend of Arcadia (ARCA)

Токеномика Legend of Arcadia (ARCA)

Откройте для себя ключевую информацию о Legend of Arcadia (ARCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia – это мультичейн карточная казуальная стратегия «Бесплатно играй» и «Играй и зарабатывай», сочетающая в себе традиционный игровой опыт и Web3 GameFi 2.0. Помимо знакомства с захватывающей вселенной игры, игроки могут повышать доходность за счет стейкинга, сражений и майнинга.

Официальный сайт:
https://legendofarcadia.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1c00c3e03c3a10a0c1d9b6d1a42e797d7cb4147a

Токеномика и анализ цен Legend of Arcadia (ARCA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Legend of Arcadia (ARCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 20,49M
$ 20,49M$ 20,49M
Исторический максимум:
$ 0,0988
$ 0,0988$ 0,0988
Исторический минимум:
$ 0,013675110217437872
$ 0,013675110217437872$ 0,013675110217437872
Текущая цена:
$ 0,02049
$ 0,02049$ 0,02049

Токеномика Legend of Arcadia (ARCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Legend of Arcadia (ARCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARCA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARCA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCA, изучите текущую цену ARCA!

Как купить ARCA

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История цены Legend of Arcadia (ARCA)

Анализ истории цены ARCA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.