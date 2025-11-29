Что такое ARBT

Токеномика и анализ цен Arbit (ARBT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arbit (ARBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,59M $ 4,59M $ 4,59M Общее предложение: $ 10 000,00T $ 10 000,00T $ 10 000,00T Оборотное предложение: $ 10 000,00T $ 10 000,00T $ 10 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,59M $ 4,59M $ 4,59M Исторический максимум: $ 0,065 $ 0,065 $ 0,065 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000000459 $ 0,000000000459 $ 0,000000000459 Узнайте больше о цене Arbit (ARBT) Купить ARBT сейчас!

Информация о Arbit (ARBT) Arbit – это децентрализованная торговая площадка, предназначенная для создания, торговли и развертывания интеллектуальных автономных агентов ончейн. Она позволяет разработчикам, предприятиям и создателям использовать ИИ-агентов, которые могут думать, сотрудничать и выполнять задачи в различных областях – от креативного дизайна до бизнес-стратегии и научных исследований. Официальный сайт: https://www.arbit.finance/launchApp Whitepaper: https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Токеномика Arbit (ARBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arbit (ARBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARBT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARBT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARBT, изучите текущую цену ARBT!

Как купить ARBT Заинтересованы в добавлении Arbit (ARBT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ARBT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ARBT на MEXC прямо сейчас! История цены Arbit (ARBT) Анализ истории цены ARBT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ARBT прямо сейчас! Прогноз цены ARBT Хотите узнать, куда может двигаться ARBT? Наша страница прогноза цены ARBT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ARBT прямо сейчас!

