Откройте для себя ключевую информацию о Arbit (ARBT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:30:57 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Arbit (ARBT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arbit (ARBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,59M
Общее предложение:
$ 10 000,00T
Оборотное предложение:
$ 10 000,00T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,59M
Исторический максимум:
$ 0,065
Исторический минимум:
--
Текущая цена:
$ 0,000000000459
Информация о Arbit (ARBT)

Arbit – это децентрализованная торговая площадка, предназначенная для создания, торговли и развертывания интеллектуальных автономных агентов ончейн. Она позволяет разработчикам, предприятиям и создателям использовать ИИ-агентов, которые могут думать, сотрудничать и выполнять задачи в различных областях – от креативного дизайна до бизнес-стратегии и научных исследований.

Официальный сайт:
https://www.arbit.finance/launchApp
Whitepaper:
https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Токеномика Arbit (ARBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arbit (ARBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARBT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARBT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARBT, изучите текущую цену ARBT!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

