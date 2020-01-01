Токеномика AQA (AQA)

Токеномика AQA (AQA)

Откройте для себя ключевую информацию о AQA (AQA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о AQA (AQA)

AQA – это Web3-экосистема, разработанная для интеграции технологии блокчейн с реальными приложениями и создания бесшовной цифровой экономики. Являясь децентрализованной платформой, построенной на базе Solana, AQA обеспечивает безопасные транзакции, цифровое владение и инновационные финансовые решения с помощью своей основной инфраструктуры, включая ID цифрового гражданства AQA, SocialFi и механизмы стимулирования на основе токенов.

Официальный сайт:
https://about.aqa3.io/
Whitepaper:
https://aqa.gitbook.io/aqa-white-paper-ver.4
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/CHGknFhLgwRcnYGETJwShwAeZssyGE8WXCsgu7fe6X6V

Токеномика и анализ цен AQA (AQA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AQA (AQA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,005
$ 0,005$ 0,005
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000093
$ 0,000093$ 0,000093

Токеномика AQA (AQA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AQA (AQA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AQA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AQA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AQA, изучите текущую цену AQA!

Как купить AQA

Заинтересованы в добавлении AQA (AQA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AQA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены AQA (AQA)

Анализ истории цены AQA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AQA

Хотите узнать, куда может двигаться AQA? Наша страница прогноза цены AQA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.