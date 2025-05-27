Что такое AQA (AQA)

AQA – это Web3-экосистема, разработанная для интеграции технологии блокчейн с реальными приложениями и создания бесшовной цифровой экономики. Являясь децентрализованной платформой, построенной на базе Solana, AQA обеспечивает безопасные транзакции, цифровое владение и инновационные финансовые решения с помощью своей основной инфраструктуры, включая ID цифрового гражданства AQA, SocialFi и механизмы стимулирования на основе токенов.

AQA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AQA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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AQA Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как AQA, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена AQA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены AQA.

История цен AQA

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Как купить AQA (AQA)

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AQA на местную валюту

1 AQA к VND ₫ 6,692301 1 AQA к AUD A$ 0,00040194 1 AQA к GBP ￡ 0,00019053 1 AQA к EUR € 0,00022968 1 AQA к USD $ 0,000261 1 AQA к MYR RM 0,00110403 1 AQA к TRY ₺ 0,01016856 1 AQA к JPY ¥ 0,03747177 1 AQA к RUB ₽ 0,02091132 1 AQA к INR ₹ 0,02228157 1 AQA к IDR Rp 4,27868784 1 AQA к PHP ₱ 0,01449333 1 AQA к EGP ￡E. 0,01298997 1 AQA к BRL R$ 0,00147987 1 AQA к CAD C$ 0,00035757 1 AQA к BDT ৳ 0,03179763 1 AQA к NGN ₦ 0,41297247 1 AQA к UAH ₴ 0,01085238 1 AQA к VES Bs 0,024534 1 AQA к PKR Rs 0,07350021 1 AQA к KZT ₸ 0,13289076 1 AQA к THB ฿ 0,00853992 1 AQA к TWD NT$ 0,00783 1 AQA к AED د.إ 0,00095787 1 AQA к CHF Fr 0,00021402 1 AQA к HKD HK$ 0,00204363 1 AQA к MAD .د.م 0,00239337 1 AQA к MXN $ 0,00502164

Источники AQA

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о AQA Какова цена AQA (AQA) сегодня? Текущая цена AQA (AQA) составляет 0,000261 USD . Какова рыночная капитализация AQA (AQA)? Текущая рыночная капитализация AQA составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения AQA на его рыночную цену в реальном времени 0,000261 USD . Каково оборотное предложение AQA (AQA)? Текущее оборотное предложение AQA (AQA) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена AQA (AQA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена AQA (AQA) составляет 0,005 USD . Каков 24-часовой объем торгов AQA (AQA)? 24-часовой объем торгов AQA (AQA) составляет $ 1,11K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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