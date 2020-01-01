Токеномика AstroPepeX (APX1) Откройте для себя ключевую информацию о AstroPepeX (APX1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AstroPepeX (APX1) AstroPepeX - это токен AI Meme, генерируемый chatGPT на Ethereum. Официальный сайт: https://astropepe.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Купить APX1 сейчас!

Токеномика и анализ цен AstroPepeX (APX1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AstroPepeX (APX1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 65,00B $ 65,00B $ 65,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Исторический максимум: $ 0,00036174 $ 0,00036174 $ 0,00036174 Исторический минимум: $ 0,00000005135126203 $ 0,00000005135126203 $ 0,00000005135126203 Текущая цена: $ 0,00001992 $ 0,00001992 $ 0,00001992 Узнайте больше о цене AstroPepeX (APX1)

Токеномика AstroPepeX (APX1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AstroPepeX (APX1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов APX1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов APX1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APX1, изучите текущую цену APX1!

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