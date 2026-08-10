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Технический анализ aPriori (APR) за сегодня

Технический анализ aPriori (APR) за сегодня

Страница анализа aPriori предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике APR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе aPriori ниже.

Изменение цены aPriori (APR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,19483---7,13%-7,24%+32,34%
Узнайте больше о цене aPriori

Технические индикаторы APriori

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот APriori на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 6
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 1Покупка 8
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1962
0,1961
R2
0,1961
0,196
R1
0,196
0,196
PP
0,1959
0,1959
S1
0,1958
0,1958
S2
0,1957
0,1958
S3
0,1956
0,1957

Рыночные сигналы APriori

Текущий чистый объем открытых ордеров
-3,36M
$7,18 M
$10,54 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,15 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала APriori

Чистый притокЦена APRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,20
2026-08-09-$0,03 M0,20
2026-08-08-$0,01 M0,21
2026-08-07$0,03 M0,21
2026-08-06-$0,02 M0,20

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
APR/USDT
$0,1948
$0,1948$0,1948
-1,60%
395.04K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор APR в USD

Сумма

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0,19483 USD

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