Текущая цена America Party сегодня составляет 0.0011751 USD. Следите за обновлениями цены APETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APETH прямо сейчас на MEXC.

Логотип America Party

America Party Курс (APETH)

Текущая цена 1 APETH в USD:

$0,0011768
$0,0011768$0,0011768
+9,81%1D
USD
График цены America Party (APETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:39 (UTC+8)

Информация о ценах America Party (APETH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0009653
$ 0,0009653$ 0,0009653
Мин 24Ч
$ 0,0011993
$ 0,0011993$ 0,0011993
Макс 24Ч

$ 0,0009653
$ 0,0009653$ 0,0009653

$ 0,0011993
$ 0,0011993$ 0,0011993

$ 0,041828596012183014
$ 0,041828596012183014$ 0,041828596012183014

$ 0,000003393228455216
$ 0,000003393228455216$ 0,000003393228455216

-0,34%

+9,81%

+40,05%

+40,05%

Текущая цена America Party (APETH) составляет $ 0,0011751. За последние 24 часа APETH торговался в диапазоне от $ 0,0009653 до $ 0,0011993, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена APETH за все время составляет $ 0,041828596012183014, а минимальная – $ 0,000003393228455216.

Что касается краткосрочной динамики, APETH изменился на -0,34% за последний час, на +9,81% за 24 часа и на +40,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация America Party (APETH)

No.2163

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

$ 55,33K
$ 55,33K$ 55,33K

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация America Party составляет $ 1,18M, при 24-часовом объеме торгов $ 55,33K. Циркулируещее обращение APETH составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,18M.

История цен America Party (APETH) в USD

Отслеживайте изменения цены America Party за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000105131+9,81%
30 дней$ -0,0000909-7,19%
60 дней$ -0,0022129-65,32%
90 дней$ -0,0112989-90,58%
Изменение цены America Party сегодня

Сегодня для APETH зафиксировано изменение $ +0,000105131 (+9,81%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены America Party за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0000909 (-7,19%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены America Party за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то APETH изменился на $ -0,0022129 (-65,32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены America Party за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0112989 (-90,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены America Party (APETH)?

Просмотеть страницу истории цен America Party.

Что такое America Party (APETH)

$AP – это мемкоин, посвященный концепции Американской партии.

America Party доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в America Party. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга APETH, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о America Party в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки America Party простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены America Party (USD)

Сколько будет стоить America Party (APETH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов America Party (APETH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для America Party.

Проверьте прогноз цены America Party!

Токеномика America Party (APETH)

Понимание токеномики America Party (APETH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APETH прямо сейчас!

Как купить America Party (APETH)

Ищете как купить America Party? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести America Party на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

APETH на местную валюту

1 America Party (APETH) в VND
30,9227565
1 America Party (APETH) в AUD
A$0,001797903
1 America Party (APETH) в GBP
0,000869574
1 America Party (APETH) в EUR
0,001010586
1 America Party (APETH) в USD
$0,0011751
1 America Party (APETH) в MYR
RM0,004958922
1 America Party (APETH) в TRY
0,049330698
1 America Party (APETH) в JPY
¥0,1786152
1 America Party (APETH) в ARS
ARS$1,585820952
1 America Party (APETH) в RUB
0,095476875
1 America Party (APETH) в INR
0,10317378
1 America Party (APETH) в IDR
Rp19,584992166
1 America Party (APETH) в PHP
0,06886086
1 America Party (APETH) в EGP
￡E.0,055876005
1 America Party (APETH) в BRL
R$0,006322038
1 America Party (APETH) в CAD
C$0,001633389
1 America Party (APETH) в BDT
0,143456208
1 America Party (APETH) в NGN
1,717972698
1 America Party (APETH) в COP
$4,590234375
1 America Party (APETH) в ZAR
R.0,02032923
1 America Party (APETH) в UAH
0,04923669
1 America Party (APETH) в TZS
T.Sh.2,915869638
1 America Party (APETH) в VES
Bs0,246771
1 America Party (APETH) в CLP
$1,1128197
1 America Party (APETH) в PKR
Rs0,332600304
1 America Party (APETH) в KZT
0,632450571
1 America Party (APETH) в THB
฿0,038461023
1 America Party (APETH) в TWD
NT$0,036204831
1 America Party (APETH) в AED
د.إ0,004312617
1 America Party (APETH) в CHF
Fr0,000928329
1 America Party (APETH) в HKD
HK$0,009130527
1 America Party (APETH) в AMD
֏0,449534505
1 America Party (APETH) в MAD
.د.م0,010881426
1 America Party (APETH) в MXN
$0,02162184
1 America Party (APETH) в SAR
ريال0,004406625
1 America Party (APETH) в ETB
Br0,177933642
1 America Party (APETH) в KES
KSh0,151752414
1 America Party (APETH) в JOD
د.أ0,0008331459
1 America Party (APETH) в PLN
0,004277364
1 America Party (APETH) в RON
лв0,005135187
1 America Party (APETH) в SEK
kr0,011034189
1 America Party (APETH) в BGN
лв0,001974168
1 America Party (APETH) в HUF
Ft0,39471609
1 America Party (APETH) в CZK
0,024618345
1 America Party (APETH) в KWD
د.ك0,0003595806
1 America Party (APETH) в ILS
0,003866079
1 America Party (APETH) в BOB
Bs0,008119941
1 America Party (APETH) в AZN
0,00199767
1 America Party (APETH) в TJS
SM0,010881426
1 America Party (APETH) в GEL
0,00317277
1 America Party (APETH) в AOA
Kz1,071185907
1 America Party (APETH) в BHD
.د.ب0,0004418376
1 America Party (APETH) в BMD
$0,0011751
1 America Party (APETH) в DKK
kr0,007555893
1 America Party (APETH) в HNL
L0,030858126
1 America Party (APETH) в MUR
0,053490552
1 America Party (APETH) в NAD
$0,020399736
1 America Party (APETH) в NOK
kr0,011727498
1 America Party (APETH) в NZD
$0,002032923
1 America Party (APETH) в PAB
B/.0,0011751
1 America Party (APETH) в PGK
K0,00493542
1 America Party (APETH) в QAR
ر.ق0,004277364
1 America Party (APETH) в RSD
дин.0,118649847
1 America Party (APETH) в UZS
soʻm14,157828069
1 America Party (APETH) в ALL
L0,097991589
1 America Party (APETH) в ANG
ƒ0,002103429
1 America Party (APETH) в AWG
ƒ0,00211518
1 America Party (APETH) в BBD
$0,0023502
1 America Party (APETH) в BAM
KM0,001974168
1 America Party (APETH) в BIF
Fr3,4653699
1 America Party (APETH) в BND
$0,00152763
1 America Party (APETH) в BSD
$0,0011751
1 America Party (APETH) в JMD
$0,188580048
1 America Party (APETH) в KHR
4,738296975
1 America Party (APETH) в KMF
Fr0,4982424
1 America Party (APETH) в LAK
25,545651663
1 America Party (APETH) в LKR
රු0,356631099
1 America Party (APETH) в MDL
L0,019941447
1 America Party (APETH) в MGA
Ar5,26950093
1 America Party (APETH) в MOP
P0,0094008
1 America Party (APETH) в MVR
0,01797903
1 America Party (APETH) в MWK
MK2,03656581
1 America Party (APETH) в MZN
MT0,07508889
1 America Party (APETH) в NPR
रु0,165148554
1 America Party (APETH) в PYG
8,3338092
1 America Party (APETH) в RWF
Fr1,7050701
1 America Party (APETH) в SBD
$0,009671073
1 America Party (APETH) в SCR
0,016063617
1 America Party (APETH) в SRD
$0,046580964
1 America Party (APETH) в SVC
$0,010282125
1 America Party (APETH) в SZL
L0,020399736
1 America Party (APETH) в TMT
m0,004124601
1 America Party (APETH) в TND
د.ت0,0034524438
1 America Party (APETH) в TTD
$0,007967178
1 America Party (APETH) в UGX
Sh4,0940484
1 America Party (APETH) в XAF
Fr0,6627564
1 America Party (APETH) в XCD
$0,00317277
1 America Party (APETH) в XOF
Fr0,6627564
1 America Party (APETH) в XPF
Fr0,1198602
1 America Party (APETH) в BWP
P0,01574634
1 America Party (APETH) в BZD
$0,002361951
1 America Party (APETH) в CVE
$0,111822516
1 America Party (APETH) в DJF
Fr0,2091678
1 America Party (APETH) в DOP
$0,074560095
1 America Party (APETH) в DZD
د.ج0,153338799
1 America Party (APETH) в FJD
$0,00270273
1 America Party (APETH) в GNF
Fr10,2174945
1 America Party (APETH) в GTQ
Q0,009001266
1 America Party (APETH) в GYD
$0,24583092
1 America Party (APETH) в ISK
kr0,1433622

Источники America Party

Для более глубокого понимания America Party рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт America Party
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о America Party

Сколько стоит America Party (APETH) на сегодня?
Актуальная цена APETH в USD – 0,0011751 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена APETH в USD?
Текущая цена APETH в USD составляет $ 0,0011751. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация America Party?
Рыночная капитализация APETH составляет $ 1,18M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение APETH?
Циркулирующее предложение APETH составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) APETH?
APETH достиг максимальной цены (ATH) в 0,041828596012183014 USD.
Какова была минимальная цена APETH за все время (ATL)?
APETH достиг минимальной цены (ATL) в 0,000003393228455216 USD.
Каков объем торгов APETH?
Объем торгов за последние 24 часа для APETH составляет $ 55,33K USD.
Вырастет ли APETH в цене в этом году?
APETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APETH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии America Party (APETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор APETH в USD

Сумма

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0,0011751 USD

Торговля APETH

APETH/USDT
$0,0011768
$0,0011768$0,0011768
+9,86%

