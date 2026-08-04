Технический анализ AO (AO) за сегодня
Изменение цены AO (AO)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,721
|--
|-4,02%
|-14,51%
|-39,96%
Поток капитала AO
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-04
|-$0,02 M
|1,80
|2026-08-03
|$0,00 M
|1,82
|2026-08-02
|$0,00 M
|1,81
|2026-08-01
|$0,00 M
|1,80
|2026-07-31
|-$0,01 M
|1,84
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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