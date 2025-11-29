Токеномика Ant Token (ANTY)

Токеномика Ant Token (ANTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Ant Token (ANTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:30:50 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Ant Token (ANTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ant Token (ANTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 530,00
$ 530,00$ 530,00
Исторический максимум:
$ 0,12065
$ 0,12065$ 0,12065
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,0000000000053
$ 0,0000000000053$ 0,0000000000053

Информация о Ant Token (ANTY)

AntVerse – это место, где искусственный интеллект встречается с играми и метавселенной. Искусственный интеллект, игры и метавселенная – все это составляет AntVerse. Вы приносите искру – историю, концепцию, видение. Мы приносим двигатель – искусственный интеллект, который превращает это в игру. Результат? Играбельный микрокосмос – ваш собственный муравейник. Но это еще не все. Каждый муравейник соединяется. Расширяется. Эволюционирует. Вместе мы создаем AntVerse – живую, дышащую цифровую колонию. Ключевые особенности: Создатель игр на базе ИИ, модульные игровые комнаты (муравейники), масштабируемая архитектура метавселенной, цикл живого создания, работающий на $ANT.

Официальный сайт:
https://antuniverse.net/
Whitepaper:
https://web3-crypto.gitbook.io/antverse/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xaf8616bb7b308987765fef3d2e7502b9e2986cdc

Токеномика Ant Token (ANTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ant Token (ANTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ANTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ANTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANTY, изучите текущую цену ANTY!

Как купить ANTY

Заинтересованы в добавлении Ant Token (ANTY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ANTY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ant Token (ANTY)

Анализ истории цены ANTY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ANTY

Хотите узнать, куда может двигаться ANTY? Наша страница прогноза цены ANTY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

