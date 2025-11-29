AntVerse – это место, где искусственный интеллект встречается с играми и метавселенной. Искусственный интеллект, игры и метавселенная – все это составляет AntVerse. Вы приносите искру – историю, концепцию, видение. Мы приносим двигатель – искусственный интеллект, который превращает это в игру. Результат? Играбельный микрокосмос – ваш собственный муравейник. Но это еще не все. Каждый муравейник соединяется. Расширяется. Эволюционирует. Вместе мы создаем AntVerse – живую, дышащую цифровую колонию. Ключевые особенности: Создатель игр на базе ИИ, модульные игровые комнаты (муравейники), масштабируемая архитектура метавселенной, цикл живого создания, работающий на $ANT.