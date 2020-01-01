Токеномика Antscoin (ANTS) Откройте для себя ключевую информацию о Antscoin (ANTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Antscoin (ANTS) ANTS is the world’s first decentralized meme culture community focused on AI digital human systems and self-evolution, built on the Solana (SOL) chain. Официальный сайт: http://ants.vip/ Whitepaper: http://ants.vip/zh/white-paper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BYdxrskh1HfVfvAd8a9aAjoLAU6Bo97AgN56gDwqpump Купить ANTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Antscoin (ANTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Antscoin (ANTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,20K $ 38,20K $ 38,20K Исторический максимум: $ 0,0935 $ 0,0935 $ 0,0935 Исторический минимум: $ 0,000033609371506583 $ 0,000033609371506583 $ 0,000033609371506583 Текущая цена: $ 0,0000382 $ 0,0000382 $ 0,0000382 Узнайте больше о цене Antscoin (ANTS)

Токеномика Antscoin (ANTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Antscoin (ANTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANTS, изучите текущую цену ANTS!

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