Технический анализ The Black Bull (ANSEM) за сегодня Страница анализа The Black Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ANSEM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Black Bull ниже. Регистрация

Изменение цены The Black Bull (ANSEM) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1789 -- -8,87% -27,46% +3 478,00%

Технические индикаторы The Black Bull

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Black Bull на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 8 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 8 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1828 0,1827 R2 0,1827 0,1825 R1 0,1825 0,1825 PP 0,1824 0,1824 S1 0,1822 0,1822 S2 0,182 0,1822 S3 0,1818 0,182

Рыночные сигналы The Black Bull Текущий чистый объем открытых ордеров -0,08M $0,21 M $0,29 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,67 M 3-дневные активные продажи $0,64 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,06M 7-дневные активные покупки $1,91 M 7-дневные активные продажи $1,86 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала The Black Bull Чистый приток Цена ANSEMUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте The Black Bull (ANSEM) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The Black Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ANSEM / USD1 $0,17841 $0,17841 $0,17841 +0,58% 323.79K (USDT) Торговля ANSEM / USDT $0,1789 $0,1789 $0,1789 +1,64% 1.40M (USDT) Торговля