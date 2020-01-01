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Технический анализ The Black Bull (ANSEM) за сегодня

Технический анализ The Black Bull (ANSEM) за сегодня

Страница анализа The Black Bull предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ANSEM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе The Black Bull ниже.

Изменение цены The Black Bull (ANSEM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1789---8,87%-27,46%+3 478,00%
Узнайте больше о цене The Black Bull

Технические индикаторы The Black Bull

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот The Black Bull на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 8
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 1Нейтрально 8Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1828
0,1827
R2
0,1827
0,1825
R1
0,1825
0,1825
PP
0,1824
0,1824
S1
0,1822
0,1822
S2
0,182
0,1822
S3
0,1818
0,182

Рыночные сигналы The Black Bull

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,08M
$0,21 M
$0,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,67 M
3-дневные активные продажи
$0,64 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$1,91 M
7-дневные активные продажи
$1,86 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала The Black Bull

Чистый притокЦена ANSEMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ANSEM/USD1
$0,17841
$0,17841$0,17841
+0,58%
323.79K (USDT)
ANSEM/USDT
$0,1789
$0,1789$0,1789
+1,64%
1.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ANSEM в USD

Сумма

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0,1789 USD

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