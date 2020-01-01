Токеномика ANON (ANON1) Откройте для себя ключевую информацию о ANON (ANON1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANON (ANON1) ANON – это токен, запущенный закрытым сообществом владельцев анонимных номеров Telegram 8 Club. Официальный сайт: https://anon.tg Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQDv-yr41_CZ2urg2gfegVfa44PDPjIK9F-MilEDKDUIhlwZ Купить ANON1 сейчас!

Токеномика и анализ цен ANON (ANON1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANON (ANON1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 888,89M $ 888,89M $ 888,89M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Исторический максимум: $ 0,0244 $ 0,0244 $ 0,0244 Исторический минимум: $ 0,000365330425917344 $ 0,000365330425917344 $ 0,000365330425917344 Текущая цена: $ 0,001155 $ 0,001155 $ 0,001155 Узнайте больше о цене ANON (ANON1)

Токеномика ANON (ANON1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANON (ANON1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANON1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANON1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANON1, изучите текущую цену ANON1!

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