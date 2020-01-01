Токеномика Andromeda (ANDR) Откройте для себя ключевую информацию о Andromeda (ANDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Andromeda (ANDR) Andromeda - это ончейн и мультичейн набор продуктов, инструментов и утилит, созданный на основе децентрализованной операционной системы, которую мы называем aOS, или Andromeda Operating System. aOS - это то, с чего начинается Web3. Официальный сайт: https://www.andromedaprotocol.io Обозреватель блоков: https://explorer.stavr.tech/Andromeda-Mainnet Купить ANDR сейчас!

Токеномика и анализ цен Andromeda (ANDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Andromeda (ANDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,71M $ 3,71M $ 3,71M Исторический максимум: $ 1,85 $ 1,85 $ 1,85 Исторический минимум: $ 0,003346935283601611 $ 0,003346935283601611 $ 0,003346935283601611 Текущая цена: $ 0,003708 $ 0,003708 $ 0,003708 Узнайте больше о цене Andromeda (ANDR)

Токеномика Andromeda (ANDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Andromeda (ANDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANDR, изучите текущую цену ANDR!

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