Токеномика ANC (ANC) Откройте для себя ключевую информацию о ANC (ANC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANC (ANC) Anchor Wallet - это безопасный цифровой кошелек на базе Интернета, с помощью которого пользователи могут напрямую приобретать токены Anchor (ANCT) и обменивать их на основные криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Официальный сайт: https://anchorprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.anchorprotocol.com Обозреватель блоков: https://finder.terra.money/classic/address/terra14z56l0fp2lsf86zy3hty2z47ezkhnthtr9yq76 Купить ANC сейчас!

Токеномика и анализ цен ANC (ANC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANC (ANC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,499 $ 8,499 $ 8,499 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,002033 $ 0,002033 $ 0,002033 Узнайте больше о цене ANC (ANC)

Токеномика ANC (ANC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANC (ANC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANC, изучите текущую цену ANC!

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