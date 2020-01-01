Токеномика Ascendia (AMB) Откройте для себя ключевую информацию о Ascendia (AMB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ascendia (AMB) AirDAO, основанный на блокчейне AMB-net и его токене AMB, представляет собой экосистему инновационных и удобных приложений dApp, доступных через единую панель управления. Официальный сайт: https://ascendia.network/ Whitepaper: https://airdao.io/Ascendia_Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://airdao.io/explorer/ Купить AMB сейчас!

Токеномика и анализ цен Ascendia (AMB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ascendia (AMB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 877,40K $ 877,40K $ 877,40K Общее предложение: $ 6,50B $ 6,50B $ 6,50B Оборотное предложение: $ 5,63B $ 5,63B $ 5,63B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 0,0384 $ 0,0384 $ 0,0384 Исторический минимум: $ 0,00014725347745168 $ 0,00014725347745168 $ 0,00014725347745168 Текущая цена: $ 0,0001559 $ 0,0001559 $ 0,0001559 Узнайте больше о цене Ascendia (AMB)

Токеномика Ascendia (AMB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ascendia (AMB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMB, изучите текущую цену AMB!

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