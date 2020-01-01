Токеномика ALVIDO (ALVIDO) Откройте для себя ключевую информацию о ALVIDO (ALVIDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALVIDO (ALVIDO) ALVIDO – это нативный утилитарный и управляющий токен Web3-экосистемы игр Alvido. Созданный для поддержки новой эры децентрализованных развлечений, ALVIDO предоставляет игрокам, разработчикам и участникам экосистемы прозрачные стимулы, реальное владение цифровыми активами и развитие, основанное на инициативе сообщества. Официальный сайт: https://alvido.org/ Whitepaper: https://docs.alvido.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x60D370f59d81bd212d63a4EA9085d83ec8125584 Купить ALVIDO сейчас!

Токеномика и анализ цен ALVIDO (ALVIDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALVIDO (ALVIDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0309 $ 0,0309 $ 0,0309 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0027 $ 0,0027 $ 0,0027 Узнайте больше о цене ALVIDO (ALVIDO)

Токеномика ALVIDO (ALVIDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALVIDO (ALVIDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALVIDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALVIDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALVIDO, изучите текущую цену ALVIDO!

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