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Технический анализ Allora (ALLO) за сегодня

Технический анализ Allora (ALLO) за сегодня

Страница анализа Allora предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Allora ниже.

Изменение цены Allora (ALLO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,30704--+16,35%-23,02%+222,75%
Узнайте больше о цене Allora

Технические индикаторы Allora

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Allora на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 4
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 1Покупка 4
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,30763
0,30745
R2
0,30745
0,30731
R1
0,30725
0,30722
PP
0,30707
0,30707
S1
0,30687
0,30693
S2
0,3067
0,30684
S3
0,30649
0,3067

Рыночные сигналы Allora

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,16M
$1,87 M
$2,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$7,32 M
3-дневные активные продажи
$7,31 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,06M
7-дневные активные покупки
$14,44 M
7-дневные активные продажи
$14,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Allora

Чистый притокЦена ALLOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,31
2026-08-09-$0,49 M0,31
2026-08-08-$0,75 M0,33
2026-08-07$0,28 M0,35
2026-08-06$0,23 M0,28

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Allora

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALLO/USDT
$0,30725
$0,30725$0,30725
-0,67%
545.77K (USDT)
ALLO/USDC
$0,30688
$0,30688$0,30688
-0,84%
180.72K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ALLO в USD

Сумма

ALLO
ALLO
USD
USD

1 ALLO = 0,30703 USD

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