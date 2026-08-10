Технический анализ Allora (ALLO) за сегодня Страница анализа Allora предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Allora ниже. Регистрация

Изменение цены Allora (ALLO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,30704 -- +16,35% -23,02% +222,75%

Технические индикаторы Allora

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Allora на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 14 Нейтрально 4 Покупка 8 Скользящие средние : Продажа Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 4 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,30763 0,30745 R2 0,30745 0,30731 R1 0,30725 0,30722 PP 0,30707 0,30707 S1 0,30687 0,30693 S2 0,3067 0,30684 S3 0,30649 0,3067

Рыночные сигналы Allora Текущий чистый объем открытых ордеров -0,16M $1,87 M $2,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $7,32 M 3-дневные активные продажи $7,31 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,06M 7-дневные активные покупки $14,44 M 7-дневные активные продажи $14,51 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Allora Чистый приток Цена ALLOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,09 M 0,31 2026-08-09 -$0,49 M 0,31 2026-08-08 -$0,75 M 0,33 2026-08-07 $0,28 M 0,35 2026-08-06 $0,23 M 0,28 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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