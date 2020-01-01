Токеномика All in (ALLIN) Откройте для себя ключевую информацию о All in (ALLIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о All in (ALLIN) All In - это проект, который фокусируется на искусственном интеллекте и специализируется на разработке утилит и управляемых услуг, которые позволяют сообществам и проектам использовать весь потенциал технологии искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://allin.so/ Whitepaper: https://allin.so/litepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances Купить ALLIN сейчас!

Токеномика и анализ цен All in (ALLIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене All in (ALLIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 167,61K $ 167,61K $ 167,61K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 957,23K $ 957,23K $ 957,23K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 175,10K $ 175,10K $ 175,10K Исторический максимум: $ 4,75 $ 4,75 $ 4,75 Исторический минимум: $ 0,003973322646943962 $ 0,003973322646943962 $ 0,003973322646943962 Текущая цена: $ 0,1751 $ 0,1751 $ 0,1751 Узнайте больше о цене All in (ALLIN)

Токеномика All in (ALLIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики All in (ALLIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALLIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALLIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALLIN, изучите текущую цену ALLIN!

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