Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Alchemist AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Alchemist AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ALCH

Информация о цене ALCH

Что такое ALCH

Whitepaper ALCH

Официальный сайт ALCH

Токеномика ALCH

Прогноз цен ALCH

История ALCH

Руководство по покупке ALCH

Конвертер валют ALCH в фиат

ALCH на споте

Фьючерсы ALCH USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Alchemist AI (ALCH) за сегодня

Технический анализ Alchemist AI (ALCH) за сегодня

Страница анализа Alchemist AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alchemist AI ниже.

Изменение цены Alchemist AI (ALCH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02839--+0,60%-50,11%-71,15%
Узнайте больше о цене Alchemist AI

Технические индикаторы Alchemist AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alchemist AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02854
0,02851
R2
0,02851
0,0285
R1
0,0285
0,02849
PP
0,02847
0,02847
S1
0,02846
0,02846
S2
0,02843
0,02845
S3
0,02842
0,02843

Рыночные сигналы Alchemist AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,59M
$8,98 M
$9,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,39 M
7-дневные активные продажи
$0,39 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Alchemist AI

Чистый притокЦена ALCHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,03
2026-08-09$0,01 M0,03
2026-08-08$0,00 M0,03
2026-08-07$0,01 M0,03
2026-08-06$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Alchemist AI

Торгуйте Alchemist AI (ALCH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Alchemist AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ALCH/USDT
$0,02839
$0,02839$0,02839
+2,01%
1.96M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ALCH в USD

Сумма

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0,02839 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.