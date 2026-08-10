Технический анализ Alchemist AI (ALCH) за сегодня Страница анализа Alchemist AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ALCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alchemist AI ниже. Регистрация

Изменение цены Alchemist AI (ALCH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02839 -- +0,60% -50,11% -71,15%

Технические индикаторы Alchemist AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alchemist AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 2 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02854 0,02851 R2 0,02851 0,0285 R1 0,0285 0,02849 PP 0,02847 0,02847 S1 0,02846 0,02846 S2 0,02843 0,02845 S3 0,02842 0,02843

Рыночные сигналы Alchemist AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,59M $8,98 M $9,57 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,22 M 3-дневные активные продажи $0,24 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,39 M 7-дневные активные продажи $0,39 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Alchemist AI Чистый приток Цена ALCHUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,03 2026-08-09 $0,01 M 0,03 2026-08-08 $0,00 M 0,03 2026-08-07 $0,01 M 0,03 2026-08-06 $0,01 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Alchemist AI (ALCH) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Alchemist AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ALCH / USDT $0,02839 $0,02839 $0,02839 +2,01% 1.96M (USDT) Торговля