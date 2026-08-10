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Технический анализ AKEDO (AKE) за сегодня

Технический анализ AKEDO (AKE) за сегодня

Страница анализа AKEDO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике AKE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе AKEDO ниже.

Изменение цены AKEDO (AKE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0040134---9,24%+1 865,42%+817,76%
Узнайте больше о цене AKEDO

Технические индикаторы AKEDO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот AKEDO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0040245
0,0040241
R2
0,0040241
0,0040239
R1
0,0040239
0,0040238
PP
0,0040236
0,0040236
S1
0,0040233
0,0040233
S2
0,004023
0,0040232
S3
0,0040227
0,004023

Рыночные сигналы AKEDO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,32M
$3,32 M
$3,65 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$3,96 M
3-дневные активные продажи
$3,90 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,31M
7-дневные активные покупки
$15,85 M
7-дневные активные продажи
$15,54 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала AKEDO

Чистый притокЦена AKEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,05 M0,00
2026-08-09$0,05 M0,00
2026-08-08$0,03 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,07 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AKE/USDT
$0,0040101
$0,0040101$0,0040101
-0,11%
117.89M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор AKE в USD

Сумма

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0,0040134 USD

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